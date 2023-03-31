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Бывший гендиректор «Анжи» Казиахмедов рассказал о своей главной ошибке в клубе

Юрий Голышак
Обозреватель
Айваз Казиахмедов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший генеральный директор «Анжи» Айваз Казиахмедов в интервью «СЭ» рассказал о главной ошибке, которую он допустил, работая в клубе.

— Главный урок, который получили в «Анжи»?

— Не принимать поспешных решений.

— Урок «не принимать поспешных решений» обычно доходит через те самые поспешные решения. Ваши?

— Я считаю, что рано ушел из клуба.

— А что там делать-то было еще?

— Многое было что делать! Просто до этого два года прожил в режиме нон-стоп, а я человек с большим чувством ответственности. Видно, перегрузился. Мне нужно было просто уйти в отпуск недели на две-три, вполне хватило бы.

— Ушли сразу после «смены курса»?

— Еще год отработал. Пост директора оставил в марте 2014-го. А членом совета директоров оставался до лета, уже работая в «Лиге ТВ».

— Я и не подозревал, что ваш уход из «Анжи» был столь драматичным.

— Да ничего драматичного! Уходил легко. Мы же обсуждали на заседаниях какие-то перемещения. Как раз и контракт у меня заканчивался. Я попросил: переместите меня, хочу сменить проект... Это единственное, за что мне обидно в истории с «Анжи», — рано ушел, поторопился. Ну и не выиграли первое место. Я чувствовал — уже могли. Было близко.

— Даже в плавных уходах есть «последняя капля».

— Да не было ничего. За что себя и корю — это было спонтанное решение! Вот не надо было этого делать!

— Когда поняли, что ошиблись?

— Через месяц.

— По каким признакам?

— Просто отдохнул. Чувствую — в голове крутится и крутится эта работа! Настолько прикипел! Не хватало энергетики. Организм требовал: надо решать вопросы по команде, академии...

— Так попросились бы назад.

— Поезд ушел...

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РПЛ
ФК Анжи
Айваз Казиахмедов
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