Мележиков — о ничьей в дерби: «Это не тот результат, который мы ожидали»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал ничью красно-белых в матче 11-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

— Я рассчитывал, что «Спартак» победит с минимальным счетом, 2:1. Но, к сожалению, ЦСКА вел в счете 2:1. Хорошо, что сыграли вничью, но это не тот результат, который мы ожидали.

— Вы верите в Абаскаля?

— Считаю, что с Абаскалем, игроками и тренерским штабом надо работать руководителям.

«Спартак» набрал 17 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с таким же количеством очков находится на седьмой строчке.

В следующем туре РПЛ красно-синие 21 октября сыграют на выезде с «Рубином», а красно-белые 22 октября примут на своем поле «Пари НН».