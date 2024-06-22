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Первак — о словах Амарала, который не обещает борьбу «Спартака» за титулы: «Португальская сказка»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал слова спортивного директора красно-белых Томаша Амарала, который заявил, что не обещает титулов для команды в сезоне-2024/25.

«Можно любые заявления делать, но их нужно выполнять. Они не должны быть двусмысленными. Я связку не понимаю: португалец — спортивный директор, бывший консалтинг Олег Малышев — генеральный директор и тренер серб. Станкович не захотел в Лиге чемпионов с «Ференцварошем» играть, сказал, что у него другие задачи. Какие могут быть тут задачи, кроме чемпионства? Если они титулы не обещают, они будут тренироваться? Занимать пятое место? Что они будут делать? Опять какая-то сказка. Не русская, а португальская. Смысл одинаков», — приводит Legalbet слова Первака.

В сезоне-2023/24 «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 50 очками.

Новым главным тренером команды стал серб Деян Станкович.

Источник: Legalbet
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