Бывший гендиректор «Спартака» Первак раскритиковал правила в РПЛ

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак раскритиковал КДК РФС и призвал брать пример с чемпионата Англии.

«Мы назвали чемпионат Российской премьер-лигой (РПЛ), такое же название есть, например, в Англии — АПЛ. Вы возьмите и перепишите устав с нее! Там ведь все давно уже придумано! Как там с судьями работают, например. К ним нельзя так относиться, потому что они тоже люди и могут ошибаться. Пусть они плохие или хорошие. У нас то так трактуется что-то, то иначе. Закон — что дышло: куда повернул, туда и вышло. В Англии же все прописано. Вы переведите на русский язык и вперед с песней!» — цитирует бывшего функционера Legalbet.

Первак — бывший гендиректор «Спартака», работавший в клубе в 2004-2005 годах. Именно он собрал команду, после четырехлетнего перерыва вернувшую «Спартак» в Лигу чемпионов, и привез в Москву будущего капитана «Манчестер Юнайтед» Неманью Видича.