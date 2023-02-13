Шавло — о продлении контракта Абаскаля со «Спартаком»: «Не будет успеха — уволят, будет успех — уедет в Европу»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло в комментарии для «СЭ» высказался о продлении контракта главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Продление контракта с Абаскалем — это хорошо, это сопутствует результату и игре, которую показывает команда. Видны плоды работы тренера. Хорошие шансы побороться за трофеи в этом сезоне. Но дисквалификация в Кубке России может помешать, хотя обойма хорошая. В чемпионате сложнее, отставание шесть очков, «Зенит» может где-то ошибиться, а «Спартаку» ни в коем случае нельзя допускать осечек. Есть ли боязнь, что тренер уедет летом в Европу? Это не мешает продлению контракта. До этого еще далеко, все может быть. Тренер не застрахован. Не будет успеха — уволят, будет успех — уедет в Европу. Тренерская доля такова, к сожалению или к счастью», — сказал Шавло «СЭ».

Новое соглашение с 33-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2025 года.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. После 17 туров красно-белые набрали 36 очков и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.