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Сегодня, 19:01

Шавло — об Угальде: «Он столько забил, это надо умудриться»

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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал новость о том, что нападающего красно-белых Манфреда Угальде признали лучшим футболистом месяца в РПЛ.

«Если Угальде признали лучшим игроком месяца, значит это заслуженно. Он столько забил, это надо умудриться. Манфред заслужил эту награду», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

«Я не могу представить «Спартак» без Угальде, потому что если его не будет, тогда надо искать нового футболиста», — добавил Шавло.

В ноябре и декабре Угальде забил девять мячей в пяти матчах РПЛ и отдал две результативные передачи. После 18 туров 22-летний костариканец является лучшим бомбардиром чемпионата России с 15 голами.

Источник: РБ Спорт
Манфред Угальде
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Сергей Шавло
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