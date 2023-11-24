Экс-гендиректор «Арсенала»: «Дзюба так хотел сыграть, что готов был на любые траты: «Только допустите меня до «Зенита», умоляю!»

Бывший генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал «СЭ» о форварде Артеме Дзюбе, который в первой половине 2018-го выступал за тульский клуб на правах аренды.

— Вокруг Дзюба постоянно позитив. Как только оказался в Туле — команда изменилась сразу.

— В чем?

— Совсем другая раздевалка. Выходили против любой команды — и впервые появилось чувство, что проиграть мы не можем. Есть в Дзюбе что-то необыкновенное для футболиста.

- Заряжает уверенностью?

— Абсолютно всех. Мегапозитивный парень. Ну и футболист классный. Помните, как мы сыграли с «Зенитом» 3:3? Питер прописал сумму, которую надо выложить за участие Артема в этом матче.

— Что-то с числом 10. 10 тысяч евро?

— 10 миллионов рублей! Не буду говорить, кто заплатил.

— Вы вроде обмолвились тогда, что раскошелился клуб.

— Раз говорил — подтверждаю. Но и сам Дзюба согласился заплатить. Просто мы не сочли это правильным. Артем так хотел сыграть, что готов был на любые траты: «Только допустите меня до «Зенита», умоляю!»

— Он же забил в том матче?

— Решающий гол, третий. Еще голевую отдал. Такое наслаждение вспоминать, как Артем настраивался на «Зенит», — и всей команде это передалось!

— Манчини он ненавидел.

— Дзюба готовил команду наравне с Божовичем: «Мы не слабее, не можем проиграть!» После гола он и показал что-то Манчини.