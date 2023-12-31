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Сегодня, 16:45

Бывший гендиректор «Динамо»: «Я пытался удержать Газзаева и бросил ему фразу Гете: «Пока не потеряно все — не потеряно ничего»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший генеральный директор «Динамо» Анатолий Воробьев в интервью обозревателю «СЭ» вспомнил детали ухода от бело-голубых Валерия Газзаева после разгрома возглавляемой им команды дома от «Айнтрахта» из Франкфурта в Кубке УЕФА — 0:6.

— Валерий Газзаев подал в отставку из «Динамо» на пресс-конференции после 0:6 от «Айнтрахта». Вы тогда были гендиректором, выше вас в клубной иерархии был только Толстых. Какой была его и ваша реакция на поступок Газзаева? Их отношения с Толстых были далеки от идеальных.

— После такого счета эмоции возобладали. Я пытался удержать Валерия Георгиевича и бросил ему известную фразу Гете: «Пока не потеряно все — не потеряно ничего». Он совершил мужественный шаг порядочного человека, на который мало кто решается. Но я его убеждал — да, все это очень болезненно, но если вы уйдете, будет хуже для всех.

Но, к сожалению, была какая-то причина, по которой Николай Александрович решил, что лучше прекратить сотрудничество, и раз Валерий Георгиевич решил — значит, так тому и быть. Вокруг этого существует много версий, но считаю, что у каждого дальше все сложилось хорошо. Газзаев выиграл первый российский еврокубок с ЦСКА, еще много трофеев. Толстых стал президентом РФС. А вот для «Динамо» уход такого перспективного тренера стал серьезной потерей. Правда, пришел Бесков и выиграл Кубок...

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— Врач Савелий Мышалов рассказывал, что на следующий день после заявления Газзаев остыл и захотел остаться, но Толстых приехал в Новогорск и сказал игрокам: «Вот вам бумажки, напишите, кто за Газзаева, кто против». И якобы у его противников оказалось на один голос больше.

— Многие вещи годы спустя обрастают мифами. Есть даже такое слово «конфабуляция», означающее когнитивную ошибку, когда в реально существовавшую историю из-за пробелов в памяти вплетена значительная часть мифа. Савелий Евсеевич был близок к Газзаеву и знал, о чем говорит. Но я не могу подтвердить ту или иную версию. Хотя считаю, что мой разговор с Валерием Георгиевичем на него в каком-то плане подействовал. Но оказалось уже поздно. То, что Газзаев должен был сделать в «Динамо», он сделал сначала в «Спартаке-Алании», превратив провинциальный клуб в чемпиона, а потом в ЦСКА. Это показало, что его тренерские компетенции находились на самом высоком уровне.

ФК Динамо (Москва)
Валерий Газзаев
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