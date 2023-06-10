Экс-гендиректор «Динамо» Иванов — о Сазонове: «Его скилы не соответствуют высоким притязаниям «Динамо»

Бывший генеральный директор «Динамо» Дмитрий Иванов в интервью «СЭ» раскритиковал оборону бело-голубых.

— Последний случай, когда вы смотрели на игрока и поражались — как он оказался в «Динамо»?

— Сазонов! Не понимаю, почему на него возлагают большие надежды. Да я бы такого защитника в жизни не подписал! Его скилы просто не соответствуют высоким притязаниям «Динамо». Это не только мое мнение, но и тренеров, которые успели поработать с Сазоновым.

Паршивлюк и Скопинцев тоже разочаровали, регулярно допускают ошибки. В «Динамо» очень слабая линия обороны. С тех пор как ушли Колодин и Леандро Фернандес, так и не появился классный центральный защитник. В 2021-м взяли Бальбуэну, но он в России не задержался. Остальные же не отличаются надежностью.

С легионерами в последнее время вообще сплошные промашки. Роберто Фернандес, Маричаль, Нгамале, до этого Нжи, за которого заплатили 5,5 миллиона евро... Ну зачем привозить таких футболистов?! Какая от них польза? Не тратьте деньги, наигрывайте своих пацанов.