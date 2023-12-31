Бывший генеральный директор «Динамо» рассказал, как Усманов едва не стал владельцем бело-голубых

Бывший генеральный директор «Динамо» и генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, как один из крупнейших бизнесменов России Алишер Усманов едва не стал владельцем контрольного пакета акций клуба.

— Если уж мы забрались в область метафизики — верите ли вы в знаменитое «проклятие жены Севидова»?

— Не верю. Зато верю в другое. Когда я пять лет работал в «Динамо», мы выиграли Кубок, серебряные медали, пару раз бронзу. То есть это было лучшее пятилетие в современной истории бело-голубых. За 25 последующих лет с 1998 года «Динамо» не выиграло и половину того, что мы за пять.

— Так это вы прокляли «Динамо», ваш любимый клуб? Вам не стыдно?

— Я не проклял. Просто понимал, как события будут развиваться дальше. «Динамо» превратилось в шарик для настольного тенниса: мячик налево, мячик направо. Клуб, как женщина с низкой социальной ответственностью, начал оказываться то в руках Центрального совета общества, который довел его до банкротства, то у банкиров, то снова у Центрального совета...

Уходил я из «Динамо» в 1998 году потому, что у меня возникли большие разногласия с советом директоров по тому, как развивать клуб дальше. Я понимал, что наступает новое время и нам уже не прожить в том формате, в котором клуб был создан, необходим стратегический инвестор. Теперь уже об этом можно говорить — контрольный пакет акций «Динамо» хотел приобрести Усманов. Но для этого надо было проводить эмиссию и преобразовывать ЗАО в ОАО. Я был за эту перемену, однако другие члены совета директоров меня не поддержали, и я ушел.

— Кто заблокировал это решение?

— Все были против.

— И вы ушли, сказав, что «Динамо» больше ничего не выиграет?

— Примерно так и было. Только почти четверть века спустя «Динамо» попало в более-менее надежные руки. Считаю, что председатель совета директоров Юрий Соловьев — сильный менеджер, очень хороший инвестиционный банкир, я просто знаю это. Павел Пивоваров как генеральный директор, Желько Бувач как спортивный директор — тоже большие профессионалы.

— Мне довелось общаться с членом совета директоров Дмитрием Гафиным, и его взгляды и понимание предмета тоже произвели приятное впечатление.

— Да, подобралась хорошая команда, и полагаю, что «Динамо» сейчас в лучшем состоянии за четверть века.