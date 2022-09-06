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6 сентября, 20:22

Бывший гендиректор школы «Чертаново»: «Одно дело — статья о мошенничестве в особо крупном размере. Другое дело — нецелевое использование»

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Бывший генеральный директор футбольной школы «Чертаново» Николай Ларин рассказал, как прошло очередное судебное заседание по его делу.

— Что было на прениях?

— Прокурор запросила 4 года и 4 месяца лишения свободы. Москомспорт достаточно лояльно выступил. Я так понимаю, их позиция: «Как суд решит, так и решит». Мои адвокаты попытались переквалифицировать на другую статью «нецелевое расходование средств». Для нас совершенно очевидно, что деньги были потрачены на школу. Пусть не на то, на что выделялись. Не знаю. О перспективах сложно сказать. Это бы дало больше возможности не сесть в тюрьму. Одно дело — статья о мошенничестве в особо крупном размере. Другое дело — нецелевое использование. Это статья средней тяжести, и сроки наказания по ней меньше, и возможности получить условно тоже меньше. Я свою позицию высказал достаточно понятно. Претензий, в которых нас обвиняли в СМИ о неправильных трансферах, экипировках, сборах, сотрудничестве с одним агентом, всех остальных душили.

— Москомспорт по сроку не выдвинул своих пожеланий?

— Их никто не спрашивал. Учитывая, что она ничего об этом не сказала. Если бы у них была позиция не наказывать лишением свободы или наоборот, она бы заявила. Поскольку ничего не было сказано, позиция на усмотрение суда.

Ларин обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Прокурор запросил для обвиняемого в мошенничестве Николая Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы.

ФК Чертаново
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Прокурор запросил для Николая Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы

Бывший гендиректор школы «Чертаново»: «Если решение суда будет лишение свободы, то будет подаваться протест»