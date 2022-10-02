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Сегодня, 15:18

Бывший генеральный директор «Химок»: «Когда я работал, задержек с зарплатами не было»

Экс гендиректор «Химок» прокомментировал информацию о задержках зарплаты в клубе
Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов прокомментировал для «СЭ» информацию о задержках зарплаты в подмосковном клубе.

— Видим, как появляются новости о том, что в «Химках» несколько месяцев не выплачивают зарплаты. Вам выплатили после ухода?

— К «Химкам» я отношения не имею. А выплатили или нет — это наша конфиденциальная информация.

— Было ли какое-то соглашение с Писаревым о компенсациях в случае расторжения контракта?

— Задержки есть всегда, они некритические. Деньги приходят, платят зарплату. Все нормально. Не раздувайте. Сейчас ситуация такая, проигрыши, это все давит. Понятно, что появляются какие-то вопросы.

— Три месяца не платят зарплату. И игроки говорят, что привыкли к такому.

— Сейчас я не имею отношения к этому. Когда я работал, задержек не было.

Футбол
РПЛ
ФК Химки
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