Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:12

Габулов: «Мысли о возвращении в футбол появляются тогда, когда появляется предложение»

Габулов ответил на вопрос о возможном возвращении в футбол
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении в футбол.

«Занимаюсь деятельностью, которая не связана с футболом. Мысли о возвращении в футбол появляются тогда, когда появляется предложение. У меня предложений нет. Я слежу за РПЛ, ФНЛ, сборной. Слежу за новостями, которые появляются из РФС. Надеюсь, что наш футбол начнет выбираться из ямы, в которую попал», — сказал Габулов «СЭ».

Габулов покинул должность генерального директора «Химок» 5 мая 2022 года по собственному желанию. Он занимал этот пост с декабря 2021 года.

Владимир Габулов
РПЛ
ФК Химки
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Организаторы Уимблдона объявили, что допустят к турниру российских и белорусских теннисистов
Хасбик стал гостем шоу «Что было дальше?». Рассказал криминальную историю со странной концовкой
Митрополит Павел назвал «политическим заказом» решение о его домашнем аресте
Глава МИД Латвии пошутил о вхождении Украины в состав Евросоюза
ВСУ начали использовать американский аналог УР «Метеорит» M58 MICLIC
Конгрессмен США заявил о новом поражении Байдена на Украине
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Динамо» — «Сочи» «Факел» — ЦСКА и другие матчи
Мостовой — о результатах «Химок»: «Такое ощущение, что футболисты специально так плохо играли»
Тарханов объяснил, почему Чалову будет сложно уехать в европейский чемпионат
Мостовой — о Личке: «У нас Семак до попадания в «Зенит» с «Уфой» выше 7-го места не поднимался»
«Факел» — ЦСКА: в ворота воронежцев ошибочно не назначен пенальти
ЦСКА угрожает выбить «Спартак» из тройки. Чалов забивает в четвертом матче подряд
Алдонин — о победе ЦСКА над «Факелом»: «Как может идти речь о чемпионстве, когда отрыв больше девяти очков?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарханов объяснил, почему Чалову будет сложно уехать в европейский чемпионат

Мостовой — о результатах «Химок»: «Такое ощущение, что футболисты специально так плохо играли»