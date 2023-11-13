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Сегодня, 09:50

Белоус — об Абаскале в «Спартаке»: «Сомневаюсь в его перспективах»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Юрий Белоус.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»
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Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус в интервью «СЭ» оценил работу главного тренера Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

— Что вас насторожило в игре «Спартака»?

— «Спартак» должен был брать три очка. Он их взял. Что тут еще можно добавить? Команда играла дома. Как можно сравнивать составы москвичей и дончан? Все закономерно, хотя концовка получилась интересной. Да, одержана победа, но для борьбы за самые высокие места нужно сделать еще очень многое.

— Например?

— Надо четко понимать, какие задачи перед командой ставят акционеры, как нужно укомплектовать состав в соответствии с целями на сезон. Ну и наконец, самое важное: руководители должны быть уверены в том, что при этом тренере футболисты будут расти, прогрессировать и решать высокие задачи.

— Вы в этом не уверены?

— Сомневаюсь в перспективах этого специалистах. Боюсь, что при испанце «Спартак» так и не обретет стабильность ни в игре, ни в результатах.

После победы над «Ростовом» (2:1) в 15-м туре «Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo; (2:1). Евгений Чернов и&nbsp;Александр Соболев. «Почему Абаскаль так отвечает на вопрос про Соболева? Сравните его с Семаком». Белоус о победе «Спартака» над «Ростовом»

ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Юрий Белоус
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