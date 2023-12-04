Мележиков — о недостатках «Спартака»: «Нет стержня, хребта, и по факту устойчивой и стабильной команды»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал «СЭ» поражение красно-белых в матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

«Ничего не изменилось! Выигрыш — и следом два поражения! Как и говорили ранее! Конечно, плотность в таблице высокая и ничего еще не потеряно, но я сомневаюсь в каком-то прорыве: новые лидеры еще не возродились, а на имеющихся уже не рассчитывают. Во всяком случае, пока это бросается в глаза!» — сказал Мележиков «СЭ».

Также бывший генеральный директор «Спартака» рассказал, над чем стоит поработать тренерскому штабу красно-белых.

«Конечно, Квинси наряду с некоторыми другими игроками может быть мотиватором в моменте, но нужны лидеры, которые способны поддерживать и развивать жесткий характер команды, характер победителя, над созданием которого должны работать тренерский штаб и руководство! Поэтому и впечатление такое: есть классные игроки, есть большой коллектив с длинной и, в принципе, равнозначной скамейкой, есть деньги. Но нет стержня, хребта, и по факту устойчивой и стабильной команды», — добавил Мележиков.

«Спартак» после 17-го тура чемпионата России занимает седьмое место, набрав 27 очков. «Ахмат» находится на 13-м месте с 16 очками.