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Бывший генеральный директор «Спартака» Первак заявил, что не общается с Федуном

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак рассказал об отношениях с Леонидом Федуном.

«Федуна видел издалека. Из одной ложи в другую. Видел брата Федуна. Он проходил недалеко. Даже поздоровались. С Федуном мы не общаемся. Нет совершенно никакой обиды. У меня своя жизнь, у него — своя. Да и в принципе на что мне обижаться? Я совершенно доволен своей жизнью. Вообще всем доволен. У меня выросли пять детей», — приводит слова Первака «РБ Спорт».

Леонид Федун с 2004 года неизменно был президентом «Спартака». За последние 18 лет красно-белые по разу победили в РПЛ, Кубке и Суперкубке России.

Весной 2022 года Федун покинул совет директоров «Лукойла». В итоге именно нефтяная компания стала владельцем 100 процентов акций футбольного клуба. Отметим, что «Лукойл» уже более 20 лет является генеральным спонсором красно-белых.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-pervak-c-fedunom-my-ne-obshhaemsya-u-menya-svoya-zhizn-u-nego-svoya/
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