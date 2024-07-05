Первак — о своем самолете: «Друзья скинулись и подарили на 50-летие»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своем самолете.

— У вас еще и самолет был. Собственный, не арендованный?

— Мой!

— Что заставляет человека купить самолет?

— Я не покупал. Друзья скинулись и подарили на 50-летие. У меня в Нижнем Новгороде на этом Як-40 команда летала. Он трансформировался — можно было установить диван. А можно — 30 сидений.

— Удобно.

— Я и сам летал на нем. Саша Мейтин все вспоминает: «Как же твой Як трясло! Каждый раз думал — сейчас разобьемся...» «Да ладно, — отвечаю. — Хорош басни рассказывать. Нормально летали».

— Ни одного ЧП?

— Ни единого. Я для себя какую формулу спокойствия вывел? Если на 50 метров самолет от земли оторвался — все, забыли о тревогах. Мы же ни на что повлиять не можем, правильно?

— 50 метров — никаких шансов? Кажется, вы только добавили нам тревоги на будущее.

— А какие шансы? Такая масса хлопнется! Еще и с полными баками!

— Уф. Скажите лучше — какая судьба этого Яка? Так и летает, не хлопнулся?

— Не знаю. Через пять лет, в 2006-м, в Екатеринбурге продал. Он там был приписан. В Уктусе маленький аэропорт для бизнес-джетов. В Челябинске-то никакого обслуживания, только взлетно-посадочная.

— Евгений Кафельников в золотые годы купил себе Cessna. Рассказывал нам — обошелся в 17 миллионов евро.

— Это вообще другое! Як стоил, думаю, 500 тысяч долларов. Примерно так его и продал.