Экс-гендиректор РФС о снятии очков с «Ювентуса»: «В Италии понимают, что футбол — это бизнес, в отличие от России»

Бывший гендиректор РФС Анатолий Воробьев поделился мнением о снятии с «Ювентуса» 15 очков.

— Скандал вокруг «Ювентуса» — кейс, который, безусловно, надо изучать, — приводит слова Воробьева «РБ Спорт». — И прежде всего людям, собирающимся работать в сфере футбольного менеджмента. В Италии не первый раз вспыхнул коррупционный скандал. Вспомните, еще в восьмидесятых там был громкий процесс по поводу участия игроков элитных клубов в договорных матчах. Ничего, сборная выиграла чемпионат мира 1982 года. Хотя того же Паоло Росси, героя турнира, до этого дисквалифицировали на несколько лет.

— Не было счастья, да несчастье помогло?

— Просто в Италии с этими явлениями борются специальные институты — полиция, прокуратура. Они понимают, что футбол — это бизнес, в отличие от России, где футбол — социальная ответственность. А если бизнес становится грязным, из него уходят рекламщики, букмекеры, другие участники. Теряется доверие внутри корпорации. Люди не хотят играть по разным правилам.

— У нас, если задаться целью, тоже можно схватить кого-то за руку и привлечь к суду за махинации в футболе?

— Конечно, в нашем футболе большая серая зона. Там не 50 оттенков серого, а больше. В клубах — непрозрачные бюджеты, механизм лицензирования ведется так, что клубы все равно «отмазывают» от нарушений. Можно по-разному относиться к Николаю Толстых, который руководил РФС, но для него футбол был храмом, откуда надо изгонять торговцев и фарисеев. Он боролся с негативными явлениями, но они его в итоге побороли.

Ранее из-за дела о фиктивном приросте капитала с «Ювентуса» сняли 15 очков в серии А. Туринский клуб подал апелляцию на данное решение.