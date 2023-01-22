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22 января, 22:51

Экс-гендиректор РФС о снятии очков с «Ювентуса»: «В Италии понимают, что футбол — это бизнес, в отличие от России»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший гендиректор РФС Анатолий Воробьев поделился мнением о снятии с «Ювентуса» 15 очков.

— Скандал вокруг «Ювентуса» — кейс, который, безусловно, надо изучать, — приводит слова Воробьева «РБ Спорт». — И прежде всего людям, собирающимся работать в сфере футбольного менеджмента. В Италии не первый раз вспыхнул коррупционный скандал. Вспомните, еще в восьмидесятых там был громкий процесс по поводу участия игроков элитных клубов в договорных матчах. Ничего, сборная выиграла чемпионат мира 1982 года. Хотя того же Паоло Росси, героя турнира, до этого дисквалифицировали на несколько лет.

— Не было счастья, да несчастье помогло?

— Просто в Италии с этими явлениями борются специальные институты — полиция, прокуратура. Они понимают, что футбол — это бизнес, в отличие от России, где футбол — социальная ответственность. А если бизнес становится грязным, из него уходят рекламщики, букмекеры, другие участники. Теряется доверие внутри корпорации. Люди не хотят играть по разным правилам.

— У нас, если задаться целью, тоже можно схватить кого-то за руку и привлечь к суду за махинации в футболе?

— Конечно, в нашем футболе большая серая зона. Там не 50 оттенков серого, а больше. В клубах — непрозрачные бюджеты, механизм лицензирования ведется так, что клубы все равно «отмазывают» от нарушений. Можно по-разному относиться к Николаю Толстых, который руководил РФС, но для него футбол был храмом, откуда надо изгонять торговцев и фарисеев. Он боролся с негативными явлениями, но они его в итоге побороли.

Ранее из-за дела о фиктивном приросте капитала с «Ювентуса» сняли 15 очков в серии А. Туринский клуб подал апелляцию на данное решение.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/by-vshij-gendirektor-rfs-ob-yasnil-pochemu-rossijskim-klubam-ne-grozyat-takie-zhe-nakazaniya-kak-yuventusu/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус 2
Аталанта 3
2-й тайм

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал 3
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
ФК Ювентус
Анатолий Воробьев
2
1
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