22 января, 22:51
Бывший гендиректор РФС Анатолий Воробьев поделился мнением о снятии с «Ювентуса» 15 очков.
— Скандал вокруг «Ювентуса» — кейс, который, безусловно, надо изучать, — приводит слова Воробьева «РБ Спорт». — И прежде всего людям, собирающимся работать в сфере футбольного менеджмента. В Италии не первый раз вспыхнул коррупционный скандал. Вспомните, еще в восьмидесятых там был громкий процесс по поводу участия игроков элитных клубов в договорных матчах. Ничего, сборная выиграла чемпионат мира 1982 года. Хотя того же Паоло Росси, героя турнира, до этого дисквалифицировали на несколько лет.
— Не было счастья, да несчастье помогло?
— Просто в Италии с этими явлениями борются специальные институты — полиция, прокуратура. Они понимают, что футбол — это бизнес, в отличие от России, где футбол — социальная ответственность. А если бизнес становится грязным, из него уходят рекламщики, букмекеры, другие участники. Теряется доверие внутри корпорации. Люди не хотят играть по разным правилам.
— У нас, если задаться целью, тоже можно схватить кого-то за руку и привлечь к суду за махинации в футболе?
— Конечно, в нашем футболе большая серая зона. Там не 50 оттенков серого, а больше. В клубах — непрозрачные бюджеты, механизм лицензирования ведется так, что клубы все равно «отмазывают» от нарушений. Можно по-разному относиться к Николаю Толстых, который руководил РФС, но для него футбол был храмом, откуда надо изгонять торговцев и фарисеев. Он боролся с негативными явлениями, но они его в итоге побороли.
Ранее из-за дела о фиктивном приросте капитала с «Ювентуса» сняли 15 очков в серии А. Туринский клуб подал апелляцию на данное решение.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования