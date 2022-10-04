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Сегодня, 11:18

Талалаев раскрыл сумму трансфера Агаларова в «Ахмат»

Анна Горшкова
Корреспондент
Гамид Агаларов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, сколько клуб заплатил за переход нападающего Гамида Агаларова из «Уфы».

«Агаларов — дорогая покупка для «Ахмата»? 100 миллионов рублей — это много? Мы же не враги себе. Выходит Конате и забивает, мы должны посадить его? Выходит Вова Ильин и тоже забивает — я должен его убрать?» — сказал Талалаев в интервью «Коммент.Шоу».

В июле этого года 22-летний форвард перешел в «Ахмат» из «Уфы». Контракт рассчитан до лета 2025 года. В сезоне РПЛ-2022/23 Агаларов забил 1 мяч в 6 матчах за грознеский клуб. Только в одной игре форвард выходил в стартовом составе.

В прошедшем сезоне чемпионата России Агаларов с 19 голами стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Талалаев 11 сентября покинул пост главного тренера «Ахмата» после поражения от «Нижнего Новгорода» (1:3) в матче 9-го тура. 49-летний специалист возглавлял команду с июля 2020 года.

После 11 туров РПЛ «Ахмат» занимает 7-е место, набрав 17 очков. Команда одеражала 5 побед, 2 матча сыграла вничью и в 4 встречах потерпела поражение.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UC0ctt9lkdKnza7QQfI7i9YA
Андрей Талалаев
Гамид Агаларов
Футбол
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ФК Ахмат
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