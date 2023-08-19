Ташуев: «В прошлом сезоне с «Ахматом» поставили рекорд, а в этом — первый уволенный. Ирония неприятная»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев ответил на вопрос «СЭ» о своем будущем.

«В прошлом сезоне заняли с «Ахматом» высокое место в РПЛ, поставили рекорд. А в этом году стал первый (уволенный тренер в чемпионате России). Ирония достаточно неприятная, но это жизнь. Спасает юмор и жизнелюбие. Только начало сезона, я полон сил и энергии. Появятся варианты — будем смотреть. Сейчас я в Подмосковье, строю домик», — сказал Ташуев «СЭ».

Ташуев покинул пост главного тренера «Ахмата» 15 августа. 64-летний специалист возглавлял клуб с сентября 2022 года и привел его к пятому месту в РПЛ прошлого сезона. Нынешний сезон грозненская команда начала с 5 поражений в 6 матчах.