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Ташуев: «В прошлом сезоне с «Ахматом» поставили рекорд, а в этом — первый уволенный. Ирония неприятная»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев ответил на вопрос «СЭ» о своем будущем.

«В прошлом сезоне заняли с «Ахматом» высокое место в РПЛ, поставили рекорд. А в этом году стал первый (уволенный тренер в чемпионате России). Ирония достаточно неприятная, но это жизнь. Спасает юмор и жизнелюбие. Только начало сезона, я полон сил и энергии. Появятся варианты — будем смотреть. Сейчас я в Подмосковье, строю домик», — сказал Ташуев «СЭ».

Ташуев покинул пост главного тренера «Ахмата» 15 августа. 64-летний специалист возглавлял клуб с сентября 2022 года и привел его к пятому месту в РПЛ прошлого сезона. Нынешний сезон грозненская команда начала с 5 поражений в 6 матчах.

РПЛ
ФК Ахмат
Сергей Ташуев
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 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
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 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
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9
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
10
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
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 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
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 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
13
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
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 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
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Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
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Ахмат – Оренбург
 - : -
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