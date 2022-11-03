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Сегодня, 19:13

Тарханов считает Семака лучшим тренером первой половины сезона РПЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о том, кто является лучшим тренером первой половины сезона РПЛ-2022/23.

«Лучший тренер первой половины РПЛ? Думаю, что Семак. Его команда идет первой в чемпионате. Не считаю, что с таким составом, как у «Зенита», любой тренер мог бы лидировать в РПЛ. Этим коллективом нужно уметь управлять, чтобы футболисты постоянно играли на уровне своих возможностей и даже выше. А это уже тренерская работа.

Смогут ли они завершить сезон без поражений? Нет, все равно поражения будут. Сейчас нет таких больших чемпионатов, где бы команды шли без поражений. Потери очков у «Зенита» будут, но, думаю, первое место не упустят», — приводит слова Тарханова Betonmobile.ru.

После 15 туров чемпионата России «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 39 очков. На втором месте находится «Спартак» (32 очка), на третьем — ЦСКА (29).

Источник: https://betonmobile.ru/tarhanov-o-semake-ne-schitayu-chto-s-takim-sostavom-kak-u-zenita-lyuboy-trener-mog-byi-lidirovat-v-rpl
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
Александр Тарханов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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