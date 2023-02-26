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Сегодня, 19:31

Тарханов: «Акинфеев остается номером один в России»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов высказался об уровне игры вратаря армейцев Игоря Акинфеева.

«Акинфеев остается «номером 1» в России, это без всяких сомнений. Сафонов мне тоже нравится. Но такого опыта, как у Акинфеева, у него нет. Голкипер «Краснодара» играет с ошибками. Хотя чем-то напоминает Акинфеева», — приводит «РБ Спорт» слова Тарханова.

Также он ответил на вопрос, может ли Матвей Сафонов превзойти Акинфеева.

«Может. Но вряд ли. У нас были три вратаря, к которым применима приставка «супер». Первый — это Лев Яшин. Второй — Ринат Дасаев. И вот третья величина — Игорь Акинфеев. В России вообще много хороших вратарей. Но Акинфеев возвышается над всеми. Так во все времена было: кто-то на первом месте, за ним — остальные. Сейчас лучший — Акинфеев», — добавил тренер.

Акинфеев провел за ЦСКА 724 матча и 304 из них отыграл без пропущенных мячей. В составе ЦСКА 36-летний вратарь шесть раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок УЕФА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-akinfeev-luchshij-vratar-e-pohi-do-nego-by-li-yashin-i-dasaev/
Игорь Акинфеев
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Александр Тарханов
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