Газзаев дал совет Абаскалю: «Ему надо посмотреть матчи «Спартака» Романцева»

Сегодня, 09:00
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» рассказал, что думает о матче 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:3).
— Начнем с главного матча тура. «Зенит» показал свой высокий уровень тактической гибкости. Заслуженная победа гостей.
Не хочется подробно обсуждать тактический план на игру Абаскаля — это внутренняя работа тренера. Хотя, конечно, отсутствие в стартовом составе Бонгонды удивило.
«Спартаку» с такой игрой будет сложно претендовать на высокие места. Нет баланса. Самый красноречивый факт — показатель забитых и пропущенных. 12-10... Ну о чем тут можно говорить? Сейчас в таблице лидируют «Краснодар» и «Урал» — два и три пропущенных мяча соответственно. Все логично.
При довольно эффективной линии атаки (хотя отсутствие Бонгонды для меня не понятно), «Спартак» сильно проседает в обороне, особенно в центральной позиции. Абаскаль хотел удивить Семака новой схемой. Не знаю... В современном футболе уже сложно что-то придумать сверхоригинальное. Результата добиваются команды, чьи тренеры стабилизируют состав и тактическое построение игры. Вот ушел у Семака Малком, он пошел на изменение системы — 5-3-2. Если помните, я вам говорил, что у питерцев есть футболисты, которые могут хорошо вписаться в эту расстановку. Так и получилось. Тренер грамотно расставил своих подопечных, учел их козыри. И «Зенит» от матча к матчу прибавляет.
А в игре «Спартака» многовато эмоций, а вот класса не хватает. В начале сезона многие опять начали петь дифирамбы Абаскалю. Но как только «Спартак» столкнулся с организованными и дисциплинированными командами — последовали поражения. Сначала от «Урала». Теперь от команды Семака. Два поражения подряд — тревожный звоночек.
Слова Абаскаля о слабом судействе и несправедливом результате? Это популизм. После поражений нужно прежде всего искать причины в себе и в футболистах. Да даже в игроках в меньшей степени. За результат, тактику, комплектование команды отвечает вообще-то тренер.
У меня, например, никаких вопросов к Карасеву не возникло. Честно говоря, я не до конца понял, за что был поставлен пенальти в ворота «Зенита». Мне показалось, что сначала Соболев сыграл рукой. Но тут не буду претендовать на истину. Непростой эпизод. ВАР виднее. Главное, что судьи не испортили игру и не повлияли на результат. В целом Карасев отработал весьма достойно. Пенять на арбитров после матча, в котором «Зенит» был по всем статьям сильнее, неправильно. Просто Абаскалю нужно в себе разобраться. По возможностям «Спартак» не уступает «Зениту». Но счет, как говорится, на табло.
Тактика Семака работает, а замыслы Абаскаля не всегда понятны. Ведь что такое чемпионская игра? Это баланс во всех линиях. Тренеру красно-белых пора бы уже стабилизировать состав, определиться с оптимальными сочетаниями. А все эти эксперименты ни к чему не приведут. Я бы посоветовал Абаскалю перечитать историю «Спартака». В частности, изучить период, когда команду возглавлял Олег Романцев. Пусть почитает, посмотрит нарезки матчей. Это полезно.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -