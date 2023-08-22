Газзаев дал совет Абаскалю: «Ему надо посмотреть матчи «Спартака» Романцева»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» рассказал, что думает о матче 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:3).

— Начнем с главного матча тура. «Зенит» показал свой высокий уровень тактической гибкости. Заслуженная победа гостей.

Не хочется подробно обсуждать тактический план на игру Абаскаля — это внутренняя работа тренера. Хотя, конечно, отсутствие в стартовом составе Бонгонды удивило.

«Спартаку» с такой игрой будет сложно претендовать на высокие места. Нет баланса. Самый красноречивый факт — показатель забитых и пропущенных. 12-10... Ну о чем тут можно говорить? Сейчас в таблице лидируют «Краснодар» и «Урал» — два и три пропущенных мяча соответственно. Все логично.

При довольно эффективной линии атаки (хотя отсутствие Бонгонды для меня не понятно), «Спартак» сильно проседает в обороне, особенно в центральной позиции. Абаскаль хотел удивить Семака новой схемой. Не знаю... В современном футболе уже сложно что-то придумать сверхоригинальное. Результата добиваются команды, чьи тренеры стабилизируют состав и тактическое построение игры. Вот ушел у Семака Малком, он пошел на изменение системы — 5-3-2. Если помните, я вам говорил, что у питерцев есть футболисты, которые могут хорошо вписаться в эту расстановку. Так и получилось. Тренер грамотно расставил своих подопечных, учел их козыри. И «Зенит» от матча к матчу прибавляет.

А в игре «Спартака» многовато эмоций, а вот класса не хватает. В начале сезона многие опять начали петь дифирамбы Абаскалю. Но как только «Спартак» столкнулся с организованными и дисциплинированными командами — последовали поражения. Сначала от «Урала». Теперь от команды Семака. Два поражения подряд — тревожный звоночек.

Слова Абаскаля о слабом судействе и несправедливом результате? Это популизм. После поражений нужно прежде всего искать причины в себе и в футболистах. Да даже в игроках в меньшей степени. За результат, тактику, комплектование команды отвечает вообще-то тренер.

У меня, например, никаких вопросов к Карасеву не возникло. Честно говоря, я не до конца понял, за что был поставлен пенальти в ворота «Зенита». Мне показалось, что сначала Соболев сыграл рукой. Но тут не буду претендовать на истину. Непростой эпизод. ВАР виднее. Главное, что судьи не испортили игру и не повлияли на результат. В целом Карасев отработал весьма достойно. Пенять на арбитров после матча, в котором «Зенит» был по всем статьям сильнее, неправильно. Просто Абаскалю нужно в себе разобраться. По возможностям «Спартак» не уступает «Зениту». Но счет, как говорится, на табло.

Тактика Семака работает, а замыслы Абаскаля не всегда понятны. Ведь что такое чемпионская игра? Это баланс во всех линиях. Тренеру красно-белых пора бы уже стабилизировать состав, определиться с оптимальными сочетаниями. А все эти эксперименты ни к чему не приведут. Я бы посоветовал Абаскалю перечитать историю «Спартака». В частности, изучить период, когда команду возглавлял Олег Романцев. Пусть почитает, посмотрит нарезки матчей. Это полезно.