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Газзаев ответил на обвинение ЦСКА в подкупе судей в Кубке УЕФА-2005: «Тут явно замешана политика»

Газзаев ответил на обвинение ЦСКА в подкупе судей в Кубке УЕФА-2005
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Валерий Газзаев
Валерий Газзаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев ответил на обвинения экс-наставника «Осера» Ги Ру в том, что клуб подкупил судей в четвертьфинале Кубка УЕФА в сезоне-2004/05.

— Что опять началось-то? Макрон каждый день что-то негативное говорит о России, мы должны реагировать на его сумасбродные неадекватные реплики что ли?

Что касается слов бывшего главного тренера «Осера», то это бред сивой кобылы! В таком возрасте (Ги Ру сейчас 85 лет, — Прим. «СЭ») такие вещи могут и присниться...

По-моему, все все видели. ЦСКА все решил на футбольном поле, в честной борьбе и заслуженно стал в 2005 году обладателем кубка УЕФА. Может быть, завтра бывший тренер «Спортинга» тоже заявит, что мы купили судей в финале? О каком подкупе судей сейчас вещает тренер «Осера»? 20 лет прошло! А где он раньше-то был? И почему этот бред публикуется сейчас?

У меня есть предположение. Россию хотят вновь поддеть, унизить в преддверии Олимпиады в Париже. Тут явно замешана политика. Но, по-моему, тренер «Осера» этими словам только унизил сам себя, выглядит нелепо. Это просто очередной фейк.

Молчать 20 лет и сейчас попытаться сотрясти воздух. Просто смешно! Он хотел зацепить Россию, ЦСКА? Вам сами-то не кажется его обвинения нелепыми? Сейчас все что угодно можно говорить. Каждый день несут полнейший бред на Западе.

Где он был, когда мы их обыграли 4:0? Почему промолчал и тогда, и после ответной встречи?! Перестаньте обращать внимание на эти гадости. Политика в чистом виде. Примешали сюда спорт уже. Уже не знают, к чему прикопаться в преддверии Олимпиады, — сказал «СЭ» Газзаев.

Ранее Ги Ру заявил, что после первого матча между командами попросил одного парня обыскать сумки арбитров. Молодой человек, по словам экс-тренера «Осера», нашел там «великолепные часы с рубинами».

ФК Осер
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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