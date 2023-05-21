Газзаев о Заболотном: «Тяжело выиграть дерби, когда у тебя в атаке на одного человека меньше...»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев после поражения от «Спартака» (1:2) в интервью «СЭ» обозначил игровую проблему армейцев.

— Результат закономерен?

— Я бы так не сказал. Скорее это было ничейное дерби. Мне ЦСКА в первом тайме понравился. Армейцы были агрессивными, выигрывали подборы, эффективно прессинговали, забили хороший гол.

— Голевую атаку начал Акинфеев.

— Возможности Игоря мы все давно знаем. Что ж, у ЦСКА есть еще одна опция в атаке (улыбается).

— Что сломалось в игре ЦСКА после перерыва?

— Я бы не сказал, что что-то сломалось. Просто тяжело выиграть дерби, когда у тебя в атаке на одного человека меньше.

— Это вы о Заболотном?

— Увы, он сегодня многое делал невпопад. Не туда бежал, не так открывался, принимал неправильные решения, когда получал мяч в штрафной. Приходится признать, что его игра отличалась явно не в лучшую сторону от действий тех же Чалова и Облякова. «Спартак», наверное, был немного поострее в концовке. Хорошо вышел на замену Мозес, который заработал пенальти.