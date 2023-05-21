Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:35

Газзаев о Заболотном: «Тяжело выиграть дерби, когда у тебя в атаке на одного человека меньше...»

Газзаев обозначил игровую проблему ЦСКА
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Незасчитанный гол Антона Заболотного.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев после поражения от «Спартака» (1:2) в интервью «СЭ» обозначил игровую проблему армейцев.

— Результат закономерен?

— Я бы так не сказал. Скорее это было ничейное дерби. Мне ЦСКА в первом тайме понравился. Армейцы были агрессивными, выигрывали подборы, эффективно прессинговали, забили хороший гол.

— Голевую атаку начал Акинфеев.

— Возможности Игоря мы все давно знаем. Что ж, у ЦСКА есть еще одна опция в атаке (улыбается).

— Что сломалось в игре ЦСКА после перерыва?

— Я бы не сказал, что что-то сломалось. Просто тяжело выиграть дерби, когда у тебя в атаке на одного человека меньше.

— Это вы о Заболотном?

— Увы, он сегодня многое делал невпопад. Не туда бежал, не так открывался, принимал неправильные решения, когда получал мяч в штрафной. Приходится признать, что его игра отличалась явно не в лучшую сторону от действий тех же Чалова и Облякова. «Спартак», наверное, был немного поострее в концовке. Хорошо вышел на замену Мозес, который заработал пенальти.

Единоборство Александра Соболева и&nbsp;Виллиана Роши. «Пенальти на Мозесе был. Соболев разочаровал. Опускаться до такого...» Газзаев — о дерби
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
6
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бывший футболист «Спартака» пошел в украинскую Нацгвардию. Что о нем известно
Трагедия на футболе в Сальвадоре: после давки на стадионе — сотни раненых, есть погибшие
Минобороны РФ сообщило об освобождении Артемовска российскими силами
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Первый тренер Соболева: «Саша завелся и уже не мог остановиться»
Быстров назвал Соболева главным клоуном дерби
«Краснодар» — «Ростов»: Любимов не удалил ростовчанина
Балахнин считает, что «Ростов» не выдержал напряжения медальной гонки в РПЛ
ЦСКА обратится в ЭСК РФС по итогам матча со «Спартаком»
Форвард «Ростова» Тошевски: «Вопросы по судейству? Пока не знаю, надо посмотреть видео»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пономарев обвинил судью Карасева в поражении ЦСКА в матче со «Спартаком»

ЦСКА показал речь Федотова в раздевалке после поражения от «Спартака»