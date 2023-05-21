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Газзаев: «Соболева могут серьезно наказать. Опускаться до такого...»

Газзаев разочарован поведением нападающего «Спартака» Соболева
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Форвард "Спартака" Александр Соболев.
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» сказал, что разочарован поведением нападающего «Спартака» Александра Соболева.

—  Дерби получилось очень эмоциональным. Команды вышли заряженными на игру. Все понимали, что предстоит битва за второе место. Где-то и «Спартаку», и ЦСКА не хватило мастерства. Зато много борьбы, единоборств, никто не хотел уступать. Ну и судейские решения тоже еще долго будут обсуждать. Я в принципе не понял только одного вердикта Карасева.

— Какого?

— За что он удалил Рошу? Я никакого криминала в действиях бразильца в том эпизоде с Соболевым не увидел. Чего не могу сказать о спартаковце. Абсолютно заслуженная красная карточка!

— Соболев разочаровал?

— Конечно. Да, это дерби, да, эмоции зашкаливают. Но опускаться до такого... Что это за жест? Что это за неуважение к сопернику? Да и вообще! Матч смотрят дети... Соболева могут серьезно наказать, чтобы одумался наконец.

Единоборство Александра Соболева и&nbsp;Виллиана Роши. «Пенальти на Мозесе был. Соболев разочаровал. Опускаться до такого...» Газзаев — о дерби

ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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