Газзаев: «Соболева могут серьезно наказать. Опускаться до такого...»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» сказал, что разочарован поведением нападающего «Спартака» Александра Соболева.

— Дерби получилось очень эмоциональным. Команды вышли заряженными на игру. Все понимали, что предстоит битва за второе место. Где-то и «Спартаку», и ЦСКА не хватило мастерства. Зато много борьбы, единоборств, никто не хотел уступать. Ну и судейские решения тоже еще долго будут обсуждать. Я в принципе не понял только одного вердикта Карасева.

— Какого?

— За что он удалил Рошу? Я никакого криминала в действиях бразильца в том эпизоде с Соболевым не увидел. Чего не могу сказать о спартаковце. Абсолютно заслуженная красная карточка!

— Соболев разочаровал?

— Конечно. Да, это дерби, да, эмоции зашкаливают. Но опускаться до такого... Что это за жест? Что это за неуважение к сопернику? Да и вообще! Матч смотрят дети... Соболева могут серьезно наказать, чтобы одумался наконец.