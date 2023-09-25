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Сегодня, 17:40

Газзаев — о дерби: «Понравился Пруцев. Карраскаль рискует вновь оказаться в запасе»

Газзаев считает, что ничья стала бы более закономерным исходом дерби «Спартак» — «Динамо»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что ничья стала бы более закономерным исходом дерби «Спартак» — «Динамо».

— Дерби «Спартак» — «Динамо» стало бенефисом вратарей. Селихов, заменивший его Максименко и Шунин сыграли великолепно, порадовали зрителей блестящими спасениями. Думаю, ничья была бы более справедливым результатом. Игра была равной. Но красно-белые лучше распорядились своими шансами впереди. Я бы сейчас не превозносил Соболева за его пас Бонгонде. Да, получилось красиво и эффективно, но Александр должен так играть в каждом матче. В «Спартаке» мне очень понравился Пруцев, он постоянно пытался обострять, выполнял тонкие, умные передачи, давал объем. Похоже, Абаскаль наконец-то стабилизировал состав. Команда играет надежно сзади и использует свои моменты впереди. «Спартак» — в гонке.

Нужно похвалить и селекционную службу красно-белых. Бабич — добротное приобретение, сразу же вписался в игру москвичей. «Спартак» не пропускает уже три матча кряду. Давно такого не было. Ну и Бонгонда, конечно, тоже серьезный козырь в рукаве Абаскаля. То есть мы можем говорить о двух футболистах, которые реально усилили красно-белых. При этом Джикия оказался в запасе. Тут, как говорится, тренеру виднее. Он отвечает за результат.

Новичков «Динамо» оценивать пока рано. Они не так давно присоединились к команде. Но вот в отношении Карраскаля какие-то сомнения все же закрадываются. Не уверен, что он не повторит тех ошибок, которые допустил в ЦСКА. Я сейчас говорю о стабильности. Если он и в «Динамо» будет выдавать один яркий матч, а в следующих трех турах пропадать на поле, то это, конечно, не дело. Не для этого его покупали. В дерби со «Спартаком» он на меня сильного впечатления не произвел. Так и в запасе недолго оказаться, — сказал Газзаев «СЭ».

Артем Дзюба, Валерий Газзаев и&nbsp;Сергей Семак. «Дзюба сам себя унизил. Пусть изучит биографию Семака». Газзаев — о 9-м туре РПЛ

ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Валерий Газзаев
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