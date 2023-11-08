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Газзаев: «У «Зенита» — Вендел, Клаудиньо, Барриос, у «Краснодара» — Кордоба, Сперцян, Кривцов»

Газзаев сравнил составы «Зенита» и «Краснодара» накануне главного матча осени
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» сравнил составы «Зенита» и «Краснодара» накануне главного матча осени.

— «Зенит» взял верх над «Балтикой», хотя в первом тайме игра складывалась для команды Сергея Семака непросто. Питерцы пытались играть просто на классе. Безусловно, уровень технической оснащенности футболистов, их индивидуальные качества, стабильный состав делает «Зенит» фаворитом почти в каждом туре.

Однако встреча в Калининграде показала: на голом мастерстве очки не набираются. После перерыва гости добавили в скорости, в движении и забили два хороших гола. «Балтика» оказывала сопротивление в первые 45 минут за счет бойцовских качеств, за счет единоборств. Подопечные Сергея Игнашевича неплохо готовы физически. Однако тактической гибкости калининградцам все же не хватает. Это в итоге тоже сказывается на результате. Тренерскому штабу необходимо поработать над тактическими нюансами своей команды и индивидуально-тактическими функциями подопечных в конкретных позициях.

Зависимость «Зенита» от Вендела и Клаудиньо? Не вижу в этом ничего плохого. В команде, претендующей на титул, должны быть большие мастера, которые по своему уровню выше остальных. Вендел и Клаудиньо в Калининграде показали, что могут делать разницу. Так что я не понимаю тех, кто критикует «Зенит» за то, что игра держится прежде всего на двух-трех исполнителях.

А возьмите тот же «Краснодар», который сейчас лидирует в турнирной таблице и в этом туре уверенно обыграл «Крылья». Убери из команды Кордобу, Сперцяна и Кривцова — и что мы тогда получим?

Я не вижу очевидных слабых мест у этого «Зенита». Да, уехал Малком. Семаку потребовалось какое-то время, чтобы внести изменения в тактику, в игру. Сейчас все стабилизировалось, хотя главный матч осени, да и, возможно, всего чемпионата нас ждет уже в ближайшем туре. Вот там мы и проверим амбиции и нацеленность «Краснодара» на чемпионство на фоне «Зенита». Если команда Владимира Ивича победит в Питере, то станет чемпионом, своего уже не упустит.

В 1995 году «Спартак-Алания «в шестом туре переиграл в Москве «Спартак». После этого я сказал подопечным в раздевалке: «Ну все, ребята, теперь вы станете чемпионами». Думаю, некие параллели с сегодняшним днем можно провести.

Я бы не сказал, что на бумаге «Зенит» явный фаворит. Нет, силы примерно равны — 50 на 50. На бумаге «Краснодар» не уступает питерцам по составу. Да, у Семака есть Вендел, Кдаудиньо, Барриос. У Ивича — Кордоба, которого я сейчас считаю сильнейшим нападающим в нашей лиге, Сперцян, Черников, Кривцов.

На стороне «Зенита», конечно, победный менталитет. Большой опыт игроков, которые уже брали титул, и не один. Но у «Краснодара» есть запредельное желание наконец-то что-то выиграть! В этом сезоне команда отошла от своего стиля и играет исключительно на результат, довольно прагматично. И я это поддерживаю, — сказал Газзаев «СЭ».

Радость игроков &laquo;Краснодара&raquo;. «Краснодар» не слабее «Зенита» по составу. Если победит в Питере, станет чемпионом". Интервью Газзаева

ФК Зенит
ФК Краснодар
Валерий Газзаев
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