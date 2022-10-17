Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:25

Газзаев — о конфликте Федотова и Абаскаля: «Это нормальное явление»

Газзаев отреагировал на конфликт Федотова и Абаскаля
Галина Глазко

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о конфликте Владимира Федотова с наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем после матча 13-го тура РПЛ (2:2).

 — Простим и Федотову, и Абаскалю, это нормальное явление. Если бы они молча опустили голову и прошли, значит, им ничего не нужно. Возьмите Гвардиолу, лучших тренеров. Они что, по-другому себя ведут? Точно так же. И точно так же переживают, реагируют на любые свистки арбитров, — приводит слова Газзаева «КП Спорт».

На послематчевой пресс-конференции Федотов на вопрос о том, бросился ли на него Абаскаль, ответил, что «что-то рядом прыгало».

Летом сообщалось, что Федотов мог возглавить «Спартак» после ухода тренера Паоло Ваноли, однако красно-белые отказались от его кандидатуры.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/valerij-gazzaev-prokommentiroval-stychku-abaskalya-i-fedotova-v-pereryve-derbi-czska-spartak/
Валерий Газзаев
3
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Шапич считает, что с Талалаевым «Торпедо» не вылетит из РПЛ
Валерий Гладилин объяснил слова Федотова про Абаскаля эмоциональным напряжением
ЭСК РФС займется рассмотрением обращения «Спартака» по пяти эпизодам из дерби против ЦСКА
ЦСКА показал речь Федотова после дерби со «Спартаком»
Кечинов назвал форварда «Спартака» Соболева нападающим номер один в России
Каряка считает, что шансы на чемпионство есть у первых пяти команд РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Валерий Гладилин объяснил слова Федотова про Абаскаля эмоциональным напряжением

Николай Гонтарь: «Что, Галактионов такой патриот Нижнего Новгорода?»