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Сегодня, 20:44

Кобелев: «За Данни «Зенит» заплатил миллиард рублей, это было выгодно всем сторонам»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что португалец Данни поступил правильно, перейдя в свое время из московского клуба в «Зенит» на предложенных условиях.

«Данни повел себя по-мужски, когда уходил из «Динамо». И он отдал клубу все, что он мог. Но от предложения «Зенита» не мог отказаться ни клуб, ни сам Данни. Поэтому он перешел в Санкт-Петербург. Так что он поступил правильно по отношению к клубу, который еще и заработал, и реализовал себя в «Зените». Не ради наживы себя, не ради наживы агента. А для общей пользы. Поэтому у него и сложилось в «Зените». Тогда Петербург заплатил миллиард рублей, это была непомерная сумма. Выгоду приобрели все три стороны. Конечно, для меня как для тренера его уход не был приятен, но я понимал, что все происходит правильно», — цитирует Кобелева Metaratings.ru.

Данни играл за «Динамо» с 2005 по 2008 год. В «Зените» позднее он выступал на протяжении девяти лет. Вместе с сине-бело-голубыми португальский футболист стал трехкратным чемпионом России.

Источник: Metaratings.ru.
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