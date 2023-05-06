Кобелев: «Важно уже сейчас понять, кто будет тренировать «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал победу московской команды над «Химками» (1:0) в матче 26-го тура РПЛ.

«Игра получилась неординарная. Спорная игра. Суть не в этом. Ну, выиграло «Динамо» или сыграло в ничью. Бело-голубым сейчас необходимо принимать срочные меры для следующего сезона. Какая разница, четвертое или седьмое место займет команда? Важно уже сейчас понять, кто будет тренировать? Кто останется в команде?» — приводит слова Кобелева портал Metaratings.ru.

«Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Химки» располагаются на 15-й строчке — 17 очков.

В следующем туре «Динамо» дома сыграет с «Ахматом» 14 мая. «Химки» примут «Спартак» на день раньше.