Кобелев: «У «Краснодара» игрок два раза не может попасть в пустые ворота, а «Динамо» свои мячи забивает»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал «СЭ» победу бело-голубых над «Балтикой» (3:2) в матче 28-го тура РПЛ.

«Сейчас за несколько туров до конца чемпионата первый вопрос, который возникает — это необходимость набрать три очка. С моей точки зрения, если команда выиграла, значит, она заслужила победу. Это и игра в обороне, и забитые мячи. Этим и отличается «Динамо» от «Краснодара» и «Зенита». Если у «Краснодара» игрок два раза не может попасть в пустые ворота, то «Динамо» свои мячи забивает иногда фантастические. Соответственно, мы видим, что «Динамо» выигрывает свои матчи», — сказал Кобелев «СЭ».

После 28 туров РПЛ «Динамо» набрало 53 очка и возглавило турнирную таблицу. «Балтика» (26) опустилось на 15-е место.