Газзаев: «Надеюсь, в следующем сезоне «Динамо» снимет проклятие жены Севидова. Пора!»

Бывший главный тренер «Динамо» Валерий Газзаев после поражения бело-голубых от «Краснодара» (0:1) в 30-м туре РПЛ в интервью «СЭ» порассуждал о проклятии жены тренера Юрия Севидова.

— Что касается «Динамо», проклятие жены Севидова по-прежнему работает?

— Хороший вопрос... Я же в 1979 году был в «Динамо», когда уволили Сан Саныча Севидова. Знаете, после такой развязки чемпионата уже и я начинаю верить в эту легенду... Казалось бы, все в твоих руках! Но не получилось. Надеюсь, в следующем сезоне «Динамо» все-таки снимет это проклятие. Пора бы уже это сделать. Команда крепкая, способна бороться за самые высокие места.

— И все-таки могут ли динамовцы сетовать на невезение? Две штанги за минуту...

— А счет на табло. Вы говорите про две штанги. А как быть с убойным моментом у Мозеса в концовке встречи, когда гостей выручил Лещук? Да и ВАР помог москвичам, отменив первый гол Кордобы. Так что все, пожалуй, закономерно. Везение — это умение, а умение — это мастерство, техничное исполнение.

Чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит». На втором месте финишировал «Краснодар», «Динамо» стало третьим.