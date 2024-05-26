Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:05

Газзаев: «Надеюсь, в следующем сезоне «Динамо» снимет проклятие жены Севидова. Пора!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Динамо» Валерий Газзаев после поражения бело-голубых от «Краснодара» (0:1) в 30-м туре РПЛ в интервью «СЭ» порассуждал о проклятии жены тренера Юрия Севидова.

— Что касается «Динамо», проклятие жены Севидова по-прежнему работает?

— Хороший вопрос... Я же в 1979 году был в «Динамо», когда уволили Сан Саныча Севидова. Знаете, после такой развязки чемпионата уже и я начинаю верить в эту легенду... Казалось бы, все в твоих руках! Но не получилось. Надеюсь, в следующем сезоне «Динамо» все-таки снимет это проклятие. Пора бы уже это сделать. Команда крепкая, способна бороться за самые высокие места.

— И все-таки могут ли динамовцы сетовать на невезение? Две штанги за минуту...

— А счет на табло. Вы говорите про две штанги. А как быть с убойным моментом у Мозеса в концовке встречи, когда гостей выручил Лещук? Да и ВАР помог москвичам, отменив первый гол Кордобы. Так что все, пожалуй, закономерно. Везение — это умение, а умение — это мастерство, техничное исполнение.

Футболисты &laquo;Динамо&raquo; после матча с &laquo;Краснодаром&raquo;. «Динамо» вышло играть на ничью. Так чемпионами не становятся!" Мнение Газзаева

Чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит». На втором месте финишировал «Краснодар», «Динамо» стало третьим.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Валерий Газзаев
1
Обсудить
Читайте также
«Краснодар» обыграл «Динамо» и стал вторым в РПЛ
Заключительный тур РПЛ состоится 25 мая
Ники Минаж оштрафовали на €350 за попытку вывезти наркотики и отпустили
Проклятье «Динамо» существует. За какие грехи расплачивается клуб?
Росгвардия показала штурм квартиры стрелявшего по полицейским в Петербурге
Сборная Швейцарии обыграла канадцев и вышла в финал чемпионата мира по хоккею
Популярное видео
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Смолов выразил сожаление в связи с упущенным чемпионством «Динамо»
«Хочется извиниться перед болельщиками за то, что не удалось добиться чемпионства». Смолов — о поражении от «Краснодара», своем будущем и подкастах
Газзаев: «Пари НН» убрал Юрана, позвал Илича. И что, лучше стало?»
Газзаев — о «Балтике»: «Клуб опоздал с селекцией на полгода!»
Игнашевич ответил на вопрос, покинет ли «Балтику» после вылета команды в первую лигу
Газзаев: «Поздравляю Семака. Выиграть 6 чемпионатов подряд — искусство!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

У Бабича есть предложение из Саудовской Аравии

Калошин считает, что арбитр Карасев должен был показать желтую карточку Кордобе в матче «Краснодар» — «Динамо»