Пятибратов объяснил, почему болеет за «Родину» в стыковом матче с «Пари НН»

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов посетил первый стыковой матч между «Родиной» и «Пари НН» за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24.

— Что вы здесь делаете?

— Футбол смотрю. Переходные игры всегда драматичные, всегда в напряжении. Мы люди футбольные и любой матч — это пища для размышлений. Пришел поболеть за «Родину».

— Почему за «Родину»?

— Там играет Олег Дмитриев. Это хороший футболист. Он раньше у меня в «Факеле» играл. В такие моменты всегда хочется поддержать команду, которая уступает в мастерстве. У «Пари НН» команда посильнее. Как обычно бывает, болею за более слабых. Хотя «Родина» прекрасная команда. У нее прекрасный тренер.