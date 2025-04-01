Экс-тренер «Факела» Пятибратов — о судействе: «Мы первый клуб в истории мирового футбола, который столкнулся с подобным»

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в интервью «СЭ» прокомментировал судейство в РПЛ.

Ранее ЭСК РФС признал ошибочным удаление полузащитников «Факела» Вячеслава Якимова в матче 20-го тура против «Зенита» (2:0) и Дилана Мертенса в игре 21-го тура против «Оренбурга» (1:0).

— То, что происходило в последнее время, не укладывается в моей голове! Судейские решения напрямую влияли на результат. Понимаете, мы первый клуб в истории мирового футбола, который столкнулся с подобным. Никто до этого не был в такой ситуации. Два матча подряд удаляют наших игроков, причем в середине второго тайма. А после этого ошибки судей признает экспертная комиссия. На всю страну. Но люди дальше получают назначения. Какие «дивиденды» мы получаем? Игру в неравных составах, потерянные очки, сниженное психологическое и физическое состояние. Конечно, это из ряда вон выходящее событие. Как тренер может готовить команду к матчу, заведомо играя в меньшинстве?

— И все это повлияло на футболистов?

— Эта ситуация очень сильно сказалась на ребятах. Я могу тренировать атаку, оборону. Но как нам атаковать, если мы больше тайма играем с «Зенитом» в меньшинстве? Вот эти вещи мне, естественно, не понравились. Я с себя ответственность никогда не снимаю, но... Это сильно давило на игроков. «Факел» и так борется за выживание, каждый год у нас самый маленький бюджет. А еще получается игра в неравных условиях. Сложно, когда на футболистов идет такое давление. Естественно, ошибки, которые были совершены, влияют на результаты. Наверное, эта психологическая атака на игроков дала о себе знать. Плюс на Сергея Божина тоже было воздействие. Его обвиняли в расизме! Эта ситуация не прошла бесследно — мы пропустили в Оренбурге, и как раз-таки по невероятной случайности он забил в свои ворота.

Пятибратов тренировал «Факел» с августа 2024 года. Команда после 22-го тура занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.