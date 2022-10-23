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23 октября, 22:51

Черевченко: «Не зря Селихов признан лучшим игроком матча, у «Химок» были очень хорошие моменты»

Черевченко назвал ожидаемой победу «Спартака» над «Химками»
Анна Горшкова
Корреспондент

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал поражение команды от «Спартака» (0:5) в матче 14-го тура РПЛ.

«Быстрые голы решили исход матча, хотя не зря Селихов получил лучшего игрока этого матча, потому что у «Химок» были очень хорошие моменты. Если честно, результат был ожидаем. Конечно, не такой счет, но то, что «Спартак» обыграет «Химки» — это было ожидаемо. Будут ли «Химки» дальше работать с Гогниевым? Это руководству клуба решать», — приводит слова Черевченко Vprognoze.ru

«Спартак» занимает вторую строчку турнирной таблице чемпионата России с 29 очками. «Химки» занимают 15-е место с 9 очками после 14 туров.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10373867-cherevchenko-ne-zrya-selihov-priznan-luchshim-igrokom-etogo-matcha-u-himok-byli-ochen-horoshie-momenty.html
Игорь Черевченко
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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