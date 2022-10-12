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Юран: «Промес — легенда «Спартака»? Аккуратнее с такими словами»

Юран не считает Промеса легендой «Спартака»
Руслан Минаев

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о значимости нападающего Квинси Промеса для «Спартака».

«Можно ли считать Промеса легендой «Спартака»? Нужно быть аккуратнее с такими словами. Легенды — это Федор Черенков, Юрий Гаврилов, которые провели в «Спартаке» очень много времени. Я бы не стал возводить Промеса в ранг легенды клуба. Он сейчас определяющий игрок, это правда. Но мы помним, как он играл, когда только вернулся. Все, кто его сейчас превозносит, говорили, что он уже не тот и приехал чисто отсидеться. А сейчас он забивает и стал для них легендой. Звание легенды «Спартака» нужно заслужить», — цитирует Юрана Sport24.

Ранее Промес отметился 2 забитыми мячами в матче 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (5:2).

30-летний Промес в текущем сезоне провел 16 матчей за красно-белых, забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-12-yuran-o-promese-kvinsi-zhivet-rezultatom-takoye-otnosheniye-inostrantsa-k-delu-nuzhno-stavit-v-primer

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18%

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24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
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Реал 1
Матч завершен

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1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

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1.72
Квинси Промес
Сергей Юран
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
9
3
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