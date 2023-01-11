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Юран: «Атакующий футбол «Химок»? 0:5 от «Спартака», 1:6 от «Динамо»...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран оценил игру команды осенью.

— Ваше главное впечатление от игры «Химок» осенью?

— Хаос. Видно было, что люди не понимают, как управлять командой. Игроки просто не знали, что должны делать на поле. Просто какой-то бардак. Никакой игровой дисциплины... Чисто доигрывали до паузы, чтобы отдохнуть от этого кошмара. Не хочу сказать, что футболисты специально проигрывали. Нет! Но они так и не поняли, чего от них хотят.

— Спартак Гогниев хотел, чтобы «Химки» играли в агрессивный, атакующий футбол, как его «Алания» в первой лиге.

— Считаю, надо прежде всего исходить из возможностей твоего состава. Нужно понимать, в какой футбол могут играть твои подопечные. Атакующий футбол невозможен без надежной игры в обороне. Надо начинать с защиты. А все эти ажурные комбинации... Вы же видите, к чему это все привело. А какой счет в матчах? 0:5 от «Спартака», 1:6 от «Динамо»... Ну что это такое? Кто несет ответственность перед болельщиками, перед Московской областью? Получается, я просто хочу играть в атаку? Хм. Но хотеть можно дома. А тут вообще-то профессиональный клуб премьер-лиги. Надо играть на сильных сторонах своей команды, учитывать особенности своих футболистов. А тут... Я как-то посмотрел на трибуны. Такое ощущение, что на матчи приходят только родственники и друзья футболистов... Пустой стадион. Вот вам и атакующий футбол.

Сергей Юран. «Похоже, «Химки» выбрали путь в никуда. Зато один игрок стал чаще выходить на поле». Интервью Юрана
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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