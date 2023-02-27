Юран: «Молодое поколение футболистов разбалованное — еще не заиграл нормально, а уже красивая машина, квартира»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о молодых российских футболистах.

«Воспитание всегда исходит от родителей. Мое поколение футболистов никогда не ставило на первый план деньги, первым был футбол! Нынешнее молодое поколение российских футболистов разбалованное — игрок еще не заиграл нормально, а жизнь уже удалась — красивая машина, квартира. Я не против, чтобы они зарабатывали, но цена должна соответствовать качеству.

Ты сначала отдайся футболу, и он обязательно тебя вознаградит. Сейчас мышление у них такое, что их надо сразу вознаградить, а они еще подумают, надо ли себя отдавать игре. Только начал футболист более-менее играть — про него сразу говорят, что звезда и дают бешеные контракты. А на самом деле он даже не тянет на хороший контракт и через год спускается в первую лигу. Это жизненный пример!» — приводит «РБ Спорт» слова тренера.

Юран тренировал такие команды, как «Шинник», «Сибирь», «Балтика, «СКА-Хабаровск». Последним местом его работы были подмосковные «Химки».