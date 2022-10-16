Юран считает, что ЦСКА будет играть первым номером в матче против «Спартака»

Сегодня, 13:34
Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, как будет действовать ЦСКА в матче против «Спартака» в 13-м туре РПЛ.
«Первый тайм точно получится аккуратным, а вот во втором в зависимости от счета одна из сторон может начать раскрываться. Вероятно, вынуждены будут идти вперед именно армейцы, поскольку они играют дома. Не исключаю, что ЦСКА не станет с ходу включать высокий прессинг. Скорее, красно-синие предпочтут встречать соперников ближе к середине поля. И в этой зоне они уже попытаются вынуждать их ошибаться, чтобы переходить в быстрые атаки», — цитирует Юрана RT.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.00 (мск).
После 12 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Спартак» располагается на третьей строчке — 25 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования