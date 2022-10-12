Юран — об отстранении трех футболистов «Химок»: «Произошедшее для меня дикость»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал отстранение трех футболистов подмосковного клуба от тренировок с командой.

«Я не могу представить, что могло произойти, чтобы парней отстранили. За полгода работы в «Химках» я ни разу не замечал за парнями нарушений режима. На тренировках у них всегда была запредельная самоотдача. Они всегда хотят побеждать. Произошедшее для меня дикость. Что же там такое могло быть? В голову не приходит ни одна мысль, — цитирует Sport24 Юрана. — Команда находится в зоне вылета, и так разбрасываться основными игроками... Не могу себе представить, что случилось. Они всегда играли на пределе возможностей. Камышев провел весеннюю часть на уколах. Тихий и Идову тоже играли с дискомфортом. Для любого тренера это показатель, что футболисты живут клубом. Они — бойцы. Сожалею, что все так вышло».

В понедельник, 10 октября, стало известно, что главный тренер подмосковной команды Спартак Гогниев отстранил от тренировок с командой защитников Брайана Идову и Дмитрия Тихого, а также полузащитника Илью Камышева.

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице чемпионата России с 8 очками в 12 матчах.