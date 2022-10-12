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Юран — об отстранении трех футболистов «Химок»: «Произошедшее для меня дикость»

Мария Гусева

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал отстранение трех футболистов подмосковного клуба от тренировок с командой.

«Я не могу представить, что могло произойти, чтобы парней отстранили. За полгода работы в «Химках» я ни разу не замечал за парнями нарушений режима. На тренировках у них всегда была запредельная самоотдача. Они всегда хотят побеждать. Произошедшее для меня дикость. Что же там такое могло быть? В голову не приходит ни одна мысль, — цитирует Sport24 Юрана. — Команда находится в зоне вылета, и так разбрасываться основными игроками... Не могу себе представить, что случилось. Они всегда играли на пределе возможностей. Камышев провел весеннюю часть на уколах. Тихий и Идову тоже играли с дискомфортом. Для любого тренера это показатель, что футболисты живут клубом. Они — бойцы. Сожалею, что все так вышло».

В понедельник, 10 октября, стало известно, что главный тренер подмосковной команды Спартак Гогниев отстранил от тренировок с командой защитников Брайана Идову и Дмитрия Тихого, а также полузащитника Илью Камышева.

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице чемпионата России с 8 очками в 12 матчах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-12-yuran-ob-otstranenii-trekh-futbolistov-khimok-dlya-menya-eto-dikost-tak-razbrasyvatsya-osnovnymi-igrokami

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П1

29%

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Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
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Милан 0
Челси 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
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Шахтер Д 1
Реал 1
Матч завершен

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
Сергей Юран
Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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