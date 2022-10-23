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Сегодня, 19:49

Юран: «Как исправлять ситуацию в «Химках»? Это точно не ко мне»

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал последние результаты подмосковного клуба и рассказал о своем будущем.

— Тяжеловато смотреть на «Химки». Больно. Как исправлять ситуацию? Я уж не знаю. Это точно не ко мне. На следующей неделе узнаете о моем будущем. Это команда РПЛ. Чуть-чуть подождите и все узнаете. Задачи у клуба — хорошие, максимальные.

«Химки» остались на 15-й позиции в турнирной таблице (9 очков). У подмосковной команды 14 матчей подряд без побед.

Юран покинул «Химки» в начале августа нынешнего года. После его отставки команда потерпела 11 поражений и дважды сыграла вничью.

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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