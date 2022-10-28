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Сегодня, 16:27

Черевченко — о «Локомотиве»: «Главная проблема команды — отсутствие тренера. Футболистам нужен авторитет»

Черевченко объяснил неудачные результаты «Локомотива»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко в разговоре с «СЭ» объяснил неудачные результаты команды.

«Главная проблема «Локомотива» — отсутствие главного тренера. Вторая проблема — игра в обороне. Атакующие игроки в команде добротные. Иметь хороших футболистов мало, из них нужно уметь еще собрать команду, сделать единомышленников. И в зарубежных клубах были такие примеры, в «Баварии» и «Барселоне» были звездные составы, но они не могли ничего выиграть. Нужно брать конкретного тренера, авторитета для футболистов. Знаю, что в российских клубах много берут тренеров по дружбе и по знакомству», — сказал Черевченко «СЭ».

«Локомотив» 29 октября примет ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ. Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице, имея на счету 12 очков.

Игорь Черевченко
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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