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Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.
— После ухода из «Локомотива» вы говорили, что хотели отдохнуть от работы. Не соскучились по футболу?
— У меня был отпуск только первые полгода, я действительно не хотел работать. После более 20 лет беспрерывной работы хотелось просто отдохнуть. У меня же всегда был клуб: на протяжении 6-7 лет я возглавлял команды в юношеском футболе, а потом еще 15 — в профессиональном. Все это время — без отпуска, без лета, без моря... Так что [после ухода из «Локо»] позволил себе отдохнуть. Но в конце лета, считаю, отпуск закончился.
— Есть ли у вас сейчас предложения от клубов?
— Предложения есть всегда. Включая очень выгодные по финансам. Но прежде чем принимать решение, необходимо все взвесить. Я внимательно слежу за тем, что происходит на рынке. Рано или поздно я приму решение. Очень важно сделать правильный выбор.
Николич тренировал «Локомотив» с 2020 по 2021 год. Под его руководством московская команда выиграла Кубок России в 2021 году.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования