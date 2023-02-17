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Сегодня, 13:35

Николич: «Было 4 клуба из России за прошлый год, которые делали интересные предложения»

Артем Бухаев
Корреспондент
Марко Николич.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении к работе в России.

«У меня все время есть контакты с клубами из России. Но я профессионал, поэтому не буду говорить публично, с кем я общаюсь. Как минимум, было 4 клуба из России за прошедший год, которые предлагали интересные условия. Были и большие клубы. Я это уважаю, мне самому интересно. Кто знает, что будет в будущем. Если получится в России — будет так, если в Европе — так и быть. Везде надо работать. Тренерская работа — хорошая», — сказал Николич «СЭ».

Николич тренировал «Локомотив» с 2020 по 2021 год. Под его руководством московская команда выиграла Кубок России в 2021 году.

РПЛ
Марко Николич
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