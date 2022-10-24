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Сегодня, 21:17

Семин: «Болельщики опять пели мое имя? Это всегда будут петь, люди любят хорошие традиции»

Мария Гусева
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о работе в московском клубе.

— Юрий Павлович, «Локомотив» под вашим руководством побеждал, когда вы были и тренером, и президентом клуба. А что сложнее? Где больше ответственности, а где — творчества?

— Равнозначно. У всех людей, которые работают в клубе, равнозначная ответственность за победы и поражения.

— Есть информация, что вы готовы вернуться в «Локомотив» на должность, которая будет полезна.

 — Это те должности, которые будут помогать развитию футбола.

— А разговоров насчет поста главного тренера не было? На последнем матче «Локомотива» опять пели ваше имя.

 — Это всегда будут петь. Люди любят хорошие традиции, — цитирует «КП Спорт» Семина.

Семин возглавлял железнодорожников с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 по 2020 год. Вместе с «Локомотивом» специалист трижды становился чемпионом России и шесть раз завоевывал Кубок страны.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/yurij-semin-fanaty-opyat-peli-moe-imya/
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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