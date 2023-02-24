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Семин: «Не помню, приходил я к руководству с вопросом о подписании Гвардиола. Но Чорлука четко и ясно ответил, что его нереально получить»

Семин рассказал, почему Гвардиол не оказался в «Локомотиве»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал «СЭ», почему Йошко Гвардиол не оказался в московском клубе при нем.

«В тот период я задал вопрос про Гвардиола Чорлуке. Он сказал, что его нереально пригласить и забрать, потому что он уже на контроле у больших клубов. Гвардиол своими физическими данными, пониманием игры и очень умными действиями на футбольном поле выделялся. Невооруженным взглядом было видно, что это игрок большого будущего. Не помню, приходил я к руководству с вопросом о подписании Гвардиола. Но Чорлука четко и ясно ответил, что его нереально получить», — сказал Семин «СЭ».

Ранее бывший капитан «Локомотива» Ведран Чорлука в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!» рассказал, что тренер железнодорожников Юрий Семин выражал интерес к защитнику на тот момент молодежной команды «Динамо Загреб» Йошко Гвардиолу.

Юрий Семин
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