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Семин о назначении Евсеева в «Факел»: «Он везде достигает результатов»

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал назначение Вадима Евсеева на должность наставника «Факела».

«Евсеева не назовешь моим учеником, он — мой бывший футболист. Он молодец, в тренерской профессии знает много чего, что помогает ему достигать результатов. Мы помним его «Уфу», мы помним Фомина, который там прогрессировал и дошел до национальной сборной. Это самое главное качество тренера, которое как раз у Евсеева есть. Он везде достигает результатов. У него есть сильный характер, который позволяет ему быть независимым тренером. Это в данной ситуации очень важно. Буду ли пристальнее следить за «Факелом»? Я за всеми смотрю, за всеми командами. А Евсееву мы пожелаем, чтобы он с «Факелом» занял самое наилучшее место», — цитирует Семина Legalbet.

В тренерский штаб Евсеева в воронежском клубе вошли Сергей Томаров и Владимир Сычев, который будет работать с вратарями вместо Александра Чихрадзе.

«Факел» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко за 25 туров.

Источник: https://legalbet.ru/news/syomin-evseev-ne-moj-uchenik-no-u-nego-est-silnij/
Вадим Евсеев
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Юрий Семин
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