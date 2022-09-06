Кержаков: «Со мной никто из «Факела» не связывался»

6 сентября, 17:27
Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода», Александр Кержаков в разговоре с «СЭ» рассказал, может ли он возглавить воронежский «Факел».
—Связывались ли с вами из «Факела»?
—Со мной никто из «Факела» не связывался.
—А вообще возможно ли будет вас увидеть в Воронеже?
—Вопрос не ко мне, а к руководству клуба.
—Было бы вам интересно прочувствовать эти эмоции на посту тренера «Факела»?
—Мне вообще интересно работать.
Ранее «Факел» официально объявил о расторжении контракта с главным тренером команды, Олегом Василенко.
По информации «СЭ», новым главным тренером команды станет Игорь Черевченко.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования