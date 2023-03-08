0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:52

Балахнин считает, что «Спартак» слабо смотрелся с «Уралом»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал борьбу за медали в этом сезоне РПЛ.

«Есть «Зенит» и есть группа команд, которые борются за места со 2-е по 6-е. Любая из этих команд может занять любое из этих мест. Если говорить о «Ростове», то он и «Динамо» сейчас команды, которые не усилились в зимнюю паузу. У них потенциал игроков лучше не стал.

Если говорить про «Спартак», который обыграл «Локомотив», но слабо сыграл с «Уралом». Одно дело ты играешь против «Локомотива», другое — против «Урала», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

В турнирной таблице РПЛ лидирует «Зенит», набрав 45 очков. «Спартак» на втором месте, имея 37 очков. Замыкает тройку «Ростов» с 35 очками.

Источник: Vprognoze.ru
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Сергей Балахнин
4
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Обливал водой болельщиков, дрался больше всех. Канадский тафгай наводил ужас на всю НХЛ
Футболист Ондуа заявил, что германский клуб «Ганновер» больше на него не рассчитывает
Путин заявил о прямой угрозе безопасности России
Журналистку Daily Mail шокировали прилавки российских магазинов после года санкций
Муж блогера Лерчек объяснил происхождение 10 паспортов и 8 кг золота
Блогер Лерчек и ее муж прокомментировали «Известиям» уголовное дело
Популярное видео
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 19-й тур: «Спартак» — «Факел», «Зенит» — «Химки» и другие матчи
«Ростов» в тройке? Кажется, это было наивно
Легенда «Аякса» считает обидным, что вокруг Промеса сейчас столько слухов
Два футболиста «Краснодара» вызваны в сборную Армении
Масалитин считает, что у ЦСКА «мертвые» иностранцы, которых надо отправить в дубль
Семин: «Малком и Промес — игроки одного уровня. У «Зенита» нет явного превосходства в составе над «Спартаком»
Агент Бальде: «Кейта надеется, что фанаты «Спартака» привыкнут к Fan ID и все равно будут приходить на стадион»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Озбилиз: «Дзюбе было бы тяжелее, если бы после «Спартака» он выбрал не «Локомотив», а ЦСКА»

Масалитин: «Не хочется, чтобы «Торпедо» с такой историей было булочкой, над которой все издеваются»